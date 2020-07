Antonella Clerici e Vittorio Garrone in gita in un posto meraviglioso pubblicano le foto della felicità

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono il ritratto della felicità, in qualunque posto si trovino c’è sui loro volti sempre la stessa espressione piena d’amore e serenità. Questa volta le foto postate dalla conduttrice sul suo profilo social arrivano dalla val Germanasca. Antonella Clerici è alla Foresteria di Massello. Una gita o una breve vacanza? La coppia adora le montagne e lei si sente un po’ Heidi, come scrive salutando tutti dai monti. Solo un filo di trucco e l’entusiasmo che l’accompagna sempre da quando ha cambiato vita, da quando è volata in Piemonte e convive con Vittorio Garrone. C’è tanto da scoprire anche in Italia e immaginiamo che Massello sia già diventato un altro posto del cuore per Antonella Clerici.

ANTONELLA CLERICI SCEGLIE LA MONTAGNA

Il caldo non le è mai piaciuto e così Antonella scappa in montagna e mostra scatti bellissimi scegliendo una canzone di Laura Pausini per sottolineare le sue emozioni. Massello è un comune piccolo ma dieci anni fa è stata aperta una foresteria e da 61 abitanti sono arrivati tanti turisti e poi le imprese, altri residenti, aziende agricole e anche nuovi bebè.

E’ la Foresteria di Massello che oggi ha incantato Antonella Clerici, un luogo di certo speciale dove soprattutto si va alla ricerca del relax e della natura.

La conduttrice sta trascorrendo in modo diverso dal solito le sue vacanze estive, come tanti altri ha scelto l’Italia ma soprattutto la serenità. Massello magari le darà nuove idee per il suo prossimo progetto. A settembre la rivedremo a mezzogiorno, più o meno, su Rai 1 con un nuovo programma, immaginiamo tra cucina, ricette, prodotti, natura e chiacchiere. All’inizio era previsto andasse in onda dalla sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia ma poi si è capito che non era possibile realizzare una cosa del genere. Attendiamo anticipazioni ancora prima della partenza.