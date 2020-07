Emma e Stefano De Martino, i like che fanno sperare in un vecchio amore (Foto)

Quello tra Emma e Stefano De Martino è un amore che molti non hanno dimenticato nonostante siano passati un bel po’ di anni, Belen e un figlio per il ballerino (foto). Tre like di seguito, uno scambio affettuoso su Instagram e i fan sognano che tra Emma Marrone e Stefano torni la favola. Magari resterà un sogno ma se dovesse avverarsi sarebbe la rivincita delle ex fidanzate. Stefano De Martino non ha mai ammesso che è per Belen Rodriguez che finì tutto con la cantante ma sappiamo che fu così. Galeotto fu Amici in entrambe le storie. Era il 2010 quando giovanissimi Emma e Stefano si incontrarono sui banchi della scuola di Maria De Filippi, un amore nato sotto i riflettori e proseguito poi tra alti e bassi. Lei che perdonò lui per poi soffrire di nuovo nel vedere ballare il ragazzo che amava con la irraggiungibile Belen.

CHE SUCCEDE TRA STEFANO ED EMMA MARRONE?

Forse non succede un bel niente ma i due sembrano di nuovo in contatto, per qualcuno si sono risentiti, ma bastano già quei tre like di seguito a fare sognare. Tre like tutti di seguito, tre foto di Stefano che sono piaciute alla cantante salentina ma anche De Martino ricambia.

Sono passati dieci anni dall’inizio del loro amore e ci sono stati anche gli abbracci tra Emma e Belen, la confessione della showgirl argentina di avere sofferto il confronto con la ex di suo marito. La Marrone sembra non avere nessuno accanto, forse anche Stefano De Martino è libero e il matrimonio con Belen sembra ormai finito per sempre. E’ solo un sogno o potrebbe avverarsi?

Intanto, c’è chi prosegue con il pettegolezzo dell’estate che riguarda Alessia Marcuzzi e Stefano senza badare alle smentite di tutti i protagonisti. Presto ne sapremo un po’ di più e sapremo anche se Belen si sta davvero innamorando di nuovo.