Fiori d’arancio per Brooklyn: il figlio di Beckham e Victoria si sposa

Un dolcissimo scatto per dare una super notizia alle tante persone che seguono sempre con affetto la famiglia Beckham. Per il primo genito è arrivato il momento del matrimonio! Ebbene si, Brooklyn, il figlio di David Beckham e Victoria si sposa! A dare l’annuncio lui e la sua fidanzata sui social, ma poi anche mamma Victoria ha condiviso lo scatto dolcissimo dei futuri sposi, augurando da parte di tutta la famiglia, solo il meglio alla giovanissima coppia. Nonostante siano davvero molto molto giovani, Brooklyn e Nicola Anne sono pronti al grande passo e non vedono l’ora di diventare marito e moglie.

BROOKLYN E NICOLA ANNE PRESTO SPOSI: L’ANNUNCIO E’ SOCIAL

Queste le parole di mamma Victoria:«La notizia più emozionante! Non potremmo essere più felici che Brooklyn e Nicola Anne si sposino! Vi auguriamo tanto amore e una vita piena di felicità vi vogliamo tanto bene» e ha firmato il messaggio a nome di David, Cruz, Romeo e Harper Seven. La futura sposa ha pubblicato la stessa foto di Victoria ringraziando Brooklyn: «Mi hai reso la persona più felice del mondo». La proposta di matrimonio pare sia arrivata due settimane fa, ma tra Brooklyn e Nicola è stato un colpo di fulmine che in pochi mesi ha fatto capire a entrambi che erano destinati a stare insieme per sempre, nonostante la giovane età (lui ha 21 anni e lei 25). «Sei la mia anima gemella. Prometto di essere il migliore marito del mondo e un giorno il migliore papà ❤️» ha scritto Brooklyn all’attrice.

I due sembrano essere davvero pazzi d’amore e pronti per il giorno del si che immaginiamo, per il Regno Unito, vista la fama della famiglia, sarà molto atteso ( anche la bella vittoria è molto seguita sui social, sul suo profilo instagram infatti conta oltre 1,6 milioni di followers). Le nozze arriveranno dopo l’attuale emergenza oppure gli sposi decideranno di sposarsi lo stesso con un numero ristretto di invitati? Vedremo, per il momento la proposta c’è, restiamo in attesa della data.