Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni in vacanza insieme, la loro è una famiglia allargata (Foto)

Sono bellissimi insieme i figli di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, tutti in vacanza nello stesso posto anche questa estate (foto). Chissà se li raggiungerà anche Giorgio Panariello ma intanto la famiglia è già bellissima e allargata così con Martina e Matteo che giocano insieme. E’ Pieraccioni a pubblicare uno scatto della loro estate in Toscana dal suo amico Carlo e fa sorridere con le sue solite divertentissime battute. Nello scatto il piccolo Matteo è tutto scuro e il regista commenta: La mia figliola e il figlio del Conti sfamano i gabbiani, ma il figlio del Conti non è in ombra, è proprio così”. Si riferisce alla pelle scura perché abbronzatissima dei due Conti e seguono una pioggia di risate, anche da parte di Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti. La loro è un’amicizia che dura da sempre, non esiste solo sul palco, è ormai evidente da anni. I figli di Pieraccioni e Conti stanno crescendo insieme come fratelli, quasi come loro due che si conoscono da ben più di 20 anni. Sono due tenerissimi papà e nella loro terra d’origine si incontrano ogni volta che possono.

CARLO CONTI CON SUA MOGLIE POSTA LA FOTO SCATTATA DAL FIGLIO

Il loro paparazzo preferito è Matteo Conti ed è per loro che si mettono in posa sorridenti per poi postare lo scatto. Anche questa estate vacanze a Castiglioncello per il conduttore Rai che apre le porte della villa agli amici. Tutto in serenità per lui che ha cambiato vita non solo dopo le nozze con la splendida Francesca ma anche dopo il dramma della morte di Fabrizio Frizzi.

Matteo è nato nel 2014, un po’ più grande la figlia di Pieraccioni nata dalla storia d’amore con Laura Torrisi, anche loro sono una famiglia allargata, il legame tra l’attrice e il regista non si è mai spezzato e non solo per amore della loro bambina.

Molti fan sperano che possano prima o poi tornare insieme ma al momento non c’è traccia di un ritorno di fiamma.