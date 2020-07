Da Made in Sud Stefano de Martino commenta il gossip dell’estate: non è vero niente

E’ andata in onda il 13 luglio 2020 una nuova puntata di Made in Sud e dal programma di rai 2 sono arrivate delle novità in merito a quello che tutti considerano il gossip dei gossip di questa estate 2020. Stefano de Martino si sa, è il conduttore di Made in Sud ed è al centro di questo fastidioso, almeno per i protagonisti, triangolo d’amore. Il conduttore dimostra di non avere niente da nascondere e lo fa decidendo di ironizzare, grazie anche ai comici del programma, su quello che sta succedendo. Del resto dai social in questi giorni ha sempre negato ogni notizia relativa al suo possibile flirt con Alessia Marcuzzi, cosa negata per altro, anche da Belen Rodriguez. La bella argentina infatti ha smentito con un post sui social, di aver scoperto del tradimento famoso, con l’iPad.

La storia comunque puzza, per molti, e gli appassionati del gossip continuano a scavare, cercando prove e indizi. Intanto dal programma di rai 2 arriva ancora una volta la smentita del de Martino.

DA MADE IN SUD IRONIA SUL TRIANGOLO DELL’ESTATE

Il comico Peppone ha quindi preso per i fondelli Stefano de Martino, sottolineando che deve esser stato proprio un povero fesso se si è fatto sgamare dalla sua ex moglie. Ma il conduttore di Made in Sud, tra le risate, ha sottolineato che nulla di quello che si è letto sui giornali è vero e che non esiste nessun iPad perchè non c’è stato nessun tradimento. Poi il comico del programma di rai 2 è tornato anche su un’altra notizia, lanciata settimana scorsa dalla rivista Chi.

Si vocifera di una possible relazione tra Stefano de Martino e Maria Rodriguez. ” E anche questa è una fake news” ha detto il ballerino rispondendo al comico che gli aveva detto “ma a te te fa ingrifà il cognome in particolare…”. Peppone si è poi augurato che nel futuro di Stefano de Martino ci possa essere una bella ragazza napoletana. Succederà? Vedremo…