Gianluca Vacchi scomoda un elicottero per svelare il sesso del bebè in arrivo: che show!

Avete presente tutte quelle simpatiche festicciole durante le quali si svela il sesso di un bambino con dei petali azzurri o rosa o magari con dei coriandoli che cadono da un palloncino? Quelle torte che tagliate rivelano il sesso del bebè e tutto quello che avete visto fino a ora non ha neppure il minimo paragone con lo show che Gianluca Vacchi ha organizzato per rivelare ai suoi milioni e milioni di followers il sesso del bambino che lui e la bella Sharon Fonseca aspettano. L’imprenditore ha scomodato niente poco di meno che un elicottero che ha volato sulla sua tenuta. Uno spettacolo che ha emozionato tutti i followers, che sono oggi solo su instagram oltre 16 milioni.

UN ELICOTTERO PER RIVELARE IL SESSO DEL BAMBINO CHE GIANLUCA VACCHI E SHARON ASPETTANO

Se voleva fare le cose in grande, l’imprenditore bolognese, ci è davvero riuscito. Chi si aspettava che per scoprire il sesso del suo bebè sarebbe volato in cielo un elicottero. Dal mezzo è partita poi una scia colorata, del fumo rosa che ha quindi rivelato a tutti che Sharon e Gianluca stanno aspettando una femminuccia.

Un modo sicuramente spettacolare per annunciare al mondo intero che sta per nascere una piccola Vacchi!

Ma vediamo il video, eccolo per voi

Sharon e Gianluca si sono tenuti per mano in attesa poi di vedere di che colore fosse la scia arrivata dall’elicottero. Il video, in meno di un un giorno, è stato visto da oltre 5 milioni di persone. Vacchi ha fatto centro anche questa volta!

“Stiamo aspettando una piccola principessa” si legge alla fine del video, firmato da mamma e papà. Sharon poi tra i commenti a questo video ha ringraziato il suo Gianluca, le sta facendo il regalo più bello del mondo! I due commossi ed emozionati si sono baciati e si sono lasciati avvolgere dal fumo rosa: la piccola principessina presto arriverà!

