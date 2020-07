Alessandra Tripoli incinta, a Ballando con le Stelle bebè in arrivo (Foto)

Alessandra Tripoli è incinta, il suo dolce annuncio su Instagram rivela che la ballerina di Ballando con le Stelle e Luca Urso desideravano da tempo un figlio ma non arrivava (foto). E’ un post tenero e toccante quello scritto poco fa da Alessandra Tripoli. Il pancino si vede solo un po’ ma Luca dà un dolce bacio a lei e al bebè in arrivo e le parole arrivano solo dopo. “Ogni test negativo era un colpo al cuore” scrive lei parlando della tristezza che la univa ancora di più al suo Luca. Una gioia immensa per la 32enne in attesa del suo primo figlio. Sono stati mesi difficili per la coppia, credevano che questo momento non sarebbe mai arrivato, poi finalmente il test positivo e adesso i due ballerini dovranno pensare a nuove coreografie insieme, adatte a una professionista col pancione.

ALESSANDRA TRIPOLI INCINTA CI SARA’ NEL CAST DI BALLANDO CON LE STELLE

La Tripoli è ai primi mesi di gravidanza, chissà se potrà partecipare al programma di Milly Carlucci che prenderà il via a settembre. Intanto, per la ballerina e il suo compagno non c’è niente di più importante. “Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo… Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te” è il suo annuncio più bello sui social, quello di una donna che attendeva di diventare mamma.

“Ti abbiamo desiderato tanto… ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo”.

Auguri alla bellissima ballerina e a Luca Urso.