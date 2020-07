Santiago è con Stefano, Belen ha lasciato Ibiza e spuntano le canzoni d’amore (Foto)

Mentre le riviste di gossip riportano di tutto su Belen e Stefano loro due hanno come primo obiettivo di rendere felice e sereno Santiago (foto). Dicono che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano ridotto i loro discorsi al minimo indispensabile ma è un minimo perfetto per crescere insieme il figlio. Non c’è più per loro e per la seconda volta la famiglia perfetta che vive sotto lo stesso tetto ma c’è anche chi spera che la crisi possa passare presto. Nelle ultime ore sui social Belen ha mostrato la sua partenza da Ibiza verso Roma, pronta per le registrazioni di Tu si que vales. Poche ore dopo Stefano De Martino era con suo figlio Santiago. Non rendono noti i dettagli, se sia stato Stefano ad andare a prendere il piccolo, se si siano incontrati, ma ciò che conta è ben altro ed è evidente che c’è tutto.

BELEN E STEFANO DE MARTINO, QUELLE CANZONI POSTATE PER MANDARE UN MESSAGGIO

Si sono amati tantissimo ma sono riusciti anche a fare molto male all’altro, difficile pensare che tra Stefano e Belen non ci sia più niente. Entrambi continuano a postare canzoni e messaggi che sembrano indirizzati all’altro. Le parole struggenti della showgirl sembrano una frecciatina, il testo di una canzone che parla di un amore finito: “Non rendermi triste, non farmi piangere, a volte l’amore non basta quando la strada diventa difficile”. Anche il ballerino e il conduttore sceglie un brano, ed è spagnolo, non può essere un caso.

Stefano e Belen potranno mai tornare insieme? C’è chi parla di vendetta della Rodriguez, chi incita lui a tornare dalla sua famiglia.

E se la showgirl con il suo nuovo presunto fidanzato sta cercando di ingelosire l’ex marito? Resta sempre Santiago a fare da collante tra i due che difficilmente smetteranno di amarsi.