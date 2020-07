E’ stata Belen a scatenare il gossip su Stefano e Alessia Marcuzzi? (Foto)

E’ la rivista Nuovo ad accendere ancora di più il gossip dell’estate su Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi (foto). La storia è sempre la stessa: c’è qualcuno molto vicino ai protagonisti che avrebbe riferito qualcosa al settimanale. In questo caso il colpevole sarebbe un amico di Stefano De Martino. Avrebbe rivelato che il ballerino e conduttore continua a chiedersi chi possa avere tirato fuori il pettegolezzo sulla presunta relazione tra lui e la Marcuzzi. Che sia stata proprio Belen o qualcuno del suo entourage a mettere in giro questa voce, a parlare di una scappatella tra Stefano e Alessia? Sembra che il bene informato abbia anche confidato che questo pensiero agita molto De Martino, che l’idea che dietro tutto ci sia lo zampino della Rodriguez lo fa rabbrividire.

IL GOSSIP DELL’ESTATE E’ UNA VENDETTA DI BELEN?

Ci sembra davvero assurdo, Belen Rodriguez prima di essere una moglie delusa è una mamma, immaginiamo non farebbe mai nulla del genere. “Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi. Questo non lo fa stare sereno – riporta il settimanale Nuovo – L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato di sua moglie. Perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”.

Strano parlarne ancora visto che tutti e tre i protagonisti del gossip lanciato da Dagospia hanno smentito. Certo Belen ha difeso Alessia Marcuzzi e non suo marito, ma questa è un’altra storia. Intanto, la telenovela continua perché si aggiungono altri protagonisti, poi ci sono le vacanze, i viaggi di lavoro e i commenti di chi ne sa di più.

Non mancano le foto di Belen con il presunto nuovo fidanzato e poi le storie su Instagram e tutto il necessario per le prossime puntate.