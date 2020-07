Andrea Iannone e Cristina Buccino continuano a nascondersi, parola di Karina Cascella (Foto)

Il gossip si era già occupato della coppia formata da Andrea Iannone e Cristina Buccino ma poi non abbiamo avuto altre notizie mentre Karina Cascella torna sull’argomento e conferma l’amore segreto (foto). Nelle sue storie Instagram la Cascella continua a fare l’opinionista e questa volta si è preoccupata di riferire di Iannone e della sua nuova fidanzata, la compagna che avrebbe preso il posto di Belen. A proposito di Belen, osservando le foto nel profilo social della Buccino la somiglianza delle due è davvero incredibile. Sarà merito degli stessi colori, della stessa fisicità, delle stesse pose ma sulle foto è facile confonderle. Torniamo allo scoop di Karina Cascella. A farla scattare sarebbero state alcune foto condivise sui social sia dal pilota che dalla bella Cristina. Due scatti nello stesso ristorante ma due foto diverse, la coppia è separata. Tanti indizi ma nessuna conferma ufficiale, a parte l’ironia di Karina.

ANDREA IANNONE E CRISTINA BUCCINO SONO FIDANZATI?

In una foto con Iannone c’è Alessandro Angelucci, il fratello più piccolo di Salvatore, ex compagno di Karina. La Cascella è sempre molto legata alla famiglia del suo ex e si suppone che Alessandro le abbia rivelato qualcosa.

Lei stenta a crederci, non si spiega il perché la coppia continui a nascondersi: “Una coppia ha attirato la mia attenzione più delle altre, una coppia che si nasconde, che non vuole dire, che non conferma..Iannone e Buccino”. Precisa che è dalla quarantena che si sente parlare di loro due insieme: “Anche se fosse alla gente che gliene frega? È possibile che si devono nascondere, affannare per non confermare? Qui tutti si credono Brad Pitt e Angelina Jolie, ma che disagio”. Le manca sempre un pizzico di dolcezza, ma avrà i suoi buoni motivi.

Intanto, il suo amore procede a gonfie vele, è felice e serena con la sua meravigliosa famiglia allargata.