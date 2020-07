Sossio Aruta e Ursula Bennardo sposi e il calciatore vuole una testimone speciale per le nozze

Per Sossio Aruta e Ursula Bennardo il giorno delle nozze si avvicina! Non c’è ancora una data ma, dopo il battesimo della piccola Bianca, adesso è arrivato il momento di pensare ai preparativi del matrimonio. Sossio ha chiesto a Ursula, mentre era nella casa del Grande Fratello di diventare sua moglie, e poi glielo ha richiesto in una puntata speciale di Uomini e Donne, lì dove tutto era iniziato. Poi è arrivato il coronavirus e non c’è stato modo di pensare a una grande festa, al giorno romantico e unico che i due vogliono. Ma ci sarà tempo per organizzare una bella festa e Sossio ha un sogno: quello di vedere al suo fianco nel giorno del si, Maria de Filippi. Vorrebbe infatti che la conduttrice fosse la sua testimone di nozze. Ne parla a DiPiù e racconta quello che vorrebbe che succedesse nel giorno del suo matrimonio.

SOSSIO ARUTA SPOSA LA SUA URSULA MA VUOLE UNA TESTIMONE SPECIALE

Nell’ultimo numero di DiPiù in edicola, Sossio spiega:

“Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”.

Sossio e Ursula hanno già in mente anche una lista per gli invitati del matrimonio: vorrebbero per questo giorno speciale Alfonso Signorini, Valeria Marini ( che Ursula ha conosciuto nel corso di Temptation Island); e poi ancora altri ex gieffini: Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia, Paola Di Benedetto. Ma anche Gianni Sperti, Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri dal mondo di Uomini e Donne, non potranno mancare! Insomma sarà un matrimonio super vip quello che Sossio e Ursula stanno immaginando anche se al momento, non c’è ancora una data!