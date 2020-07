Belen Rodriguez e Michele Morrone sono la coppia che tutti vorrebbero vedere sulle copertine questa estate

Da quando la rivista Chi ha pubblicato l’indiscrezione circa un possibile flirt tra Michele Morrone e Belen Rodriguez, il gossip estivo si è infiammato. Archiviata ancora prima che nascesse, la storia con Gianmaria Antinolfi, Belen avrebbe puntato sull’uomo più desiderato al mondo in questo momento, Michele Morrone appunto. E non solo perchè oggi Morrone, conta quasi 10 milioni di followers, simbolo del successo mondiale avuto con il film 365 giorni, ma proprio perchè dopo aver visto il film, tutti sognano una coppia focosa, piena di passione, una coppia da film. E chi meglio di Belen potrebbe essere la donna giusta per Morrone? Gli amanti del gossip sono in delirio e non vedono l’ora, di vedere pubblicato su una rivista, magari in copertina, il primo incontro tra i due.

Ma quanto c’è di vero in tutto questo? Siamo solo al gossip estivo o c’è dell’altro? Come si suol dire in questi casi ” ci stiamo facendo un film” ( e che film) oppure c’è della sostanza in questa storia?

TUTTI VOGLIONO MICHELE MORRONE E BELEN RODRIGUEZ INSIEME

A oggi, c’è davvero poco e nulla su questa coppia, che al momento, coppia non è. Belen si gode le sue vacanze tra una spiaggia e l’altra in compagnia del piccolo Santiago. Michele Morrone non dà nessun indizio che ci possa far pensare a un reale interesse. E di certo non ne darà perchè in questi anni, l’attore, non si è mai mostrato molto incline a parlare del suo privato. E di certo non inizierà a farlo adesso, anche se milioni di followers vorrebbero tanto sapere se questo scambio di messaggi esiste, se c’è un corteggiamento in corso…

Dai social arrivano le indiscrezioni, dopo le chicche di gossip della rivista Chi. Pare infatti che i due stiano organizzando un week end da passare insieme per conoscersi meglio. Sarà vero? Chi lo sa. Non possiamo che aspettare in attesa, se mai ci sarà, di una prima foto di coppia dei due.