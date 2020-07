Michele Morrone l’uomo giusto per Belen Rodriguez? Indizi dai social

E’ il sogno erotico di migliaia e migliaia di donne. E’ l’uomo che sta facendo impazzire donne di tutto il mondo. In meno di due mesi ha raggiunto numeri da record sui social grazie al film 365 giorni. Oggi Michele Morrone conta quasi 10 milioni di follower su Instagram e debutta anche nel mondo della musica con il suo primo album. Un periodo d’oro che potrebbe diventare ancor più eccezionale con l’amore di una donna al suo fianco. E sapete chi potrebbe essere questa donna? Belen Rodriguez!

A lanciare questo nuovo gossip è la rivista Chi, nel numero in edicola questa settimana, si parla infatti della fine della storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi. Una storia nata e morta nel giro di qualche week end, almeno stando a quello che riferiscono i giornalisti della rivista Chi. La storia quindi sarebbe conclusa e Belen si starebbe concentrando sul piccolo Santiago, unico uomo della sua vita, e sul lavoro ( con le registrazioni di Tu si que vales ma non solo). C’è però una novità nella vita sentimentale della bella argentina…

MICHELE MORRONE PRONTO A CONQUISTARE BELEN?

Secondo quanto si legge sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, Michele Morrone starebbe mandando dai social, messaggi in codice a Belen. E la Rodriguez in qualche modo, avrebbe anche capito che alcune frecciatine romantiche e di corteggiamento sarebbero indirizzate a lei. Ma sarà vero? Tra gli ultimi flirt di Michele Morrone, spicca il nome della ballerina Elena d’Amario, che i passato era stata vicina a Stefano de Martino, il mondo sembra essere davvero piccolo…

Qualche mese fa Michele Morrone aveva detto anche in tv, di non essere interessato in nessun modo a parlare della sua vita privata e a voler tutelare la donna che stava frequentando. Belen potrebbe apprezzare questo lato di Michele, molto protettivo nei confronti della donna che ama? Pare che la Rodriguez non abbia gradito la ricerca di visibilità dell’imprenditore campano, Antinolfi e che per questo la loro storia sia naufragata…E con Michele Morrone? Solo una fantasia o c’è altro?