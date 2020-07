Gianmaria Antinolfi senza Belen ma con la sua ex: con la Rodriguez è già finita

Con il numero della rivista Chi in edicola questa settimana arrivano anche nuovi dettagli e nuovi pettegolezzi sul gossip dell’estate. Parliamo ovviamente della storia appena nata, ma a quanto pare, già finita, tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, la bella Belen avrebbe deciso di dedicarsi a Santiago, che resta l’unico uomo della sua vita. Ma il bel Gianmaria, si sarebbe consolato con la sua ex. A dire il vero, sul settimanale, le foto mostrano un semplice bacio e un saluto affettuoso tra i due ex, nulla di compromettente. Ma nell’articolo dedicato all’imprenditore campano e a Belen, si legge che la storia sarebbe naufragata per diversi motivi.

E’ FINITA TRA BELEN E GIANMARIA ANTINOLFI? LE NEWS DA CHI

Le foto pubblicate questa settimana sulla rivista Chi, mostrano Mariela Ballestreros, modella argentina ed imprenditrice della moda alla quale è stato legato in passato, in compagnia di Gianmaria ma, come detto in precedenza, tra i due ci sono solo scambi amichevoli.

In ogni caso, secondo i giornalisti della rivista Chi, la storia d’amore tra Belen e Gianmaria sarebbe finita. Il motivo? Belen non avrebbe gradito l’assenza di privacy avuta quando è stata a Capri, che ha portato poi le sue foto, bacio incluso, su tutte le riviste di cronaca rosa e su tutti i siti on line. Non avrebbe neppure gradito che i paparazzi fossero informati sugli spostamenti di Gianmaria, anche a Ibiza. La show girl quindi, avrebbe preferito troncare, ancora prima del nascere, questa relazione…

Non ci resta che aspettare la prossima puntata di questa soap estiva che infiamma il gossip. Per il momento Belen dai suoi social continua a mandare frecciate al suo ex. Stefano de Martino è ancora nel cuore della Rodriguez incapace di voltare pagina?