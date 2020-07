La “suocera” di Belen racconta come è nata la storia con Gianmaria Antinolfi (Foto)

Che estate sarebbe senza Belen e questa volta senza il racconto della mamma di Gianmaria Antinolfi, la quasi suocera della Rodriguez (Foto). E’ la rivista Di Più ad aggiungere altri dettagli a quella che molti dicono sia la storia d’amore dell’estate 2020, altri non considerano perché è durata il tempo di una festa di compleanno. Parliamo di Belen e Antinolfi, di quel bacio che ha scatenato il gossip dopo l’addio tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Lei ha già chiarito che quando si innamorerà lo farà sapere a tutti, intanto è già alle Baleari da qualche giorno con gli amici più cari e con il figlio Santiago. Al momento non c’è nemmeno l’ombra di Gianmaria nella villa a Ibiza o nei dintorni, l’estate però è lunga e in più sembra che la madre di Antinolfi abbia aggiunto un po’ di dettagli.

LA MAMMA DI ANTINOLFI CHIARISCE CHE SUO FIGLIO HA LASCIATO SUBITO DAYANE MELLO

A Esmeralda Vetromile non devono essere piaciuti i pettegolezzi su suo figlio, forse non le ha fatto piacere leggere le dichiarazioni di Dayane Mello che mettevano in guardia la Rodriguez. Ha voluto quindi raccontare come è andata. E’ alla rivista Di Più che la “suocera” di Belen che avrebbe svelato che i due si sono conosciuti alla festa del figlio. Una festa organizzata dalla mamma, curata da lei, organizzata da lei che quindi conosceva tutto, menù, musica e ospiti. Ovviamente sapeva che ci sarebbe stata anche Belen e confida che la scintilla è scoccata subito.

“Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”.

Arriva poi il commento più interessante: “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen”, la Mello non ha mentito: “Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”. La soap continua, con o senza Antinolfi.