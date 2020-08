Diletta Leotta da sola in un angolo di paradiso, ma cosa è successo con Daniele Scardina?

Diletta Leotta senza Daniele Scardina mostra angoli di paradiso ma non è felice. Erano loro una delle coppie più belle che pensavamo di ammirare in spiaggia per tutta l’estate e invece non stanno più insieme. Forse è finita davvero e per sempre la Leotta e Scardina o forse no. Entrambi non ne parlano, vogliono che resti tutto nella loro sfera privata, il più possibile. Per un po’ avevano nascosto il loro flirt ma alla fine avevano dovuto ammettere tutto ed erano anche felici di mostrarsi insieme. La quarantena è stata la loro prova decisiva, era tutto superato alla grande ma all’improvviso per Diletta Leotta e Daniele Scardina c’è stato ben altro che un passo avanti. Si parlava già di matrimonio e adesso si parla di separazione e non c’è l’ombra di un riavvicinamento o almeno non ci sono più le loro foto insieme.

DILETTA LEOTTA ROMPE IL SILENZIO SU DANIELE SCARDINA

Di ipotesi il gossip ne ha fatte varie ma alla fine non c’è niente di concreto. Si era parlato di un errore del pugile ma erano forse solo chiacchiere. Nessuno dei due si sbilancia, nemmeno quando arrivano le foto di Diletta con Zatlan Ibrahimovic. Solo amicizia, niente altro con il calciatore, mentre resta importante la storia d’amore forse finita con Scardina.

Sulla rivista Gente la conduttrice sportiva ha confidato: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”. Quindi, c’è qualcosa che non va, indirettamente anche Diletta Leotta ammette la crisi ma non si sa altro, né se la storia d’amore sia finita o se c’è qualche problema da risolvere insieme. Il gossip attende, i curiosi desiderano sapere ma Scardina non commenta e Diletta si divide tra lavoro, amici e angoli di paradiso.

