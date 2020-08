Per Mariana Rodriguez un nuovo amore, altro che De Martino per lei c’è Cristiano

Qualche giorno fa Mariana Rodriguez ha voluto mettere i puntini sulle i. Non ha nessuna relazione, nessun flirt con Stefano de Martino e forse questa precisazione è arrivata anche perchè nella vita della bella modella, potrebbe esserci un nuovo amore. Nulla a che fare con l’ex di Belen. La Rodriguez ci ha tenuto a precisare che tra di loro c’è solo una bella amicizia. E a giudicare dalle ultime foto scovate sui social, sembrerebbe proprio che Mariana, sia in dolce compagnia in Puglia, dove sta passando le vacanze. Qualche ora fa l’abbiamo infatti vista sui social, con un uomo, che non passa inosservato a causa dei suoi tatuaggi. Se è vero che non si vede il volto, i tatuaggi sono meglio delle impronte digitali, in quanto unici!

Chi è quindi il nuovo flirt di Mariana Rodriguez? La bella modella sta trascorrendo queste giornate sotto il sole della Puglia insieme a Cristiano Iovino che è note agli amanti della cronaca rosa. Il motivo? Sembra proprio che abbia un grande ascendente sulle donne!

MARIANA RODRIGUEZ ALTRO CHE STEFANO DE MARTINO: PER LEI C’E’ L’EX DELLA DE LELLIS

Pare infatti che Cristiano, annoveri tra le sue conquiste, nomi di ragazze tra le più seguite sui social ( e dai paparazzi). Di certo ha avuto una relazione con Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne. E pare che sia stato anche insieme a Zoe Cristofoli, influencer. Non solo, non è stato confermato ma pare che Iovino abbia avuto anche una breve relazione con Giulia de Lellis.

Nelle foto che Mariana ha postato sui social non si vedono baci ma gli atteggiamenti non sono quelli di due semplici amici visto che lei si posiziona tra le gambe del bell’imprenditore. E poi la vediamo anche mentre si avvicina molto alle sue gambe e si avvinghia…Sembrano pose di due persone complici che vanno ben oltre l’amicizia…

Chi voleva quindi affibbiarle il flirt con Stefano de Martino resterà deluso!

