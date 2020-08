Ilary Blasi e Totti, lei pubblica il bacio e lui rovina il romanticismo (Foto)

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia meravigliosa contro tutto e tutti, da sempre. La foto del bacio pubblicata dalla conduttrice dice tutto del suo romanticismo di questi giorni ma la risposta di Totti parla ugualmente da sola. Per il fine settimana la coppia è volata ancora una volta a Monte Carlo dividendosi con la splendida Cannes tra romanticismo e serate con gli amici. La Costa Azzurra è uno dei loro posti preferiti, quello in cui hanno deciso di rifugiarsi ogni tanto questa estate lasciando il resto della famiglia a Sabaudia in una splendida villa vicinissima al mare. Se Totti approfitta dei compleanni e degli anniversari per fare il romantico e pubblicare dediche a sua moglie, Ilary Blasi vive il momento e questa volta ha regalato un bacio appassionato di loro due in acqua. Tutti come sempre attendono la battuta dell’ex capitano della Roma che come sempre non si fa attendere.

LA RISPOSTA DI FRANCESCO TOTTI AL BACIO CONDIVISO DA ILARY BLASI

Quel bacio bocca a bocca con l’acqua in movimento ha fatto il pieno di like ma non è stata da meno la risposta di Totti: “Mi sembravi un piranha”. Addio romanticismo ma la sua Ilary lo conosce bene e in più lui non ha fatto mancare i cuori rossi per lei.

Sono una delle coppie più belle dello showbiz anche se lui è come sempre dissacrante, si diverte ma è così spontaneo che è impossibile non ridere con lui. Intanto, tra un lusso e un altro, tra vacanze, barca, outfit costosissimi e perfetti, Ilary e Francesco proseguono questa estate diversa dalle altre senza badare alle immancabili critiche.

Più che altro è la bella conduttrice che è pronta a incassare più commenti negativi ma tutto senza rispondere direttamente ma solo con la sua felicità.