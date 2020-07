Nuovo ritocchino per Ilary Blasi? I commenti sono molto cattivi (Foto)

Ilary Blasi ha davvero fatto qualche ritocchino al viso? Guardando la sua ultima foto social i follower non sono stati per niente gentili, hanno anzi esagerato con i commenti negativi, fino a paragonare Ilary Blasi a Marilyn Manson. Per molti la conduttrice sta già da tempo esagerando con i ritocchi al viso, dicono abbia il viso gonfio, che sia irriconoscibile. Inutile negare che la maggior parte delle donne del mondo dello spettacolo si lascino sedurre dalle varie tecniche che modellano i tratti del viso, che cancellano le rughe e danno un aspetto più fresco. A volte qualcuna esagera, altre il risultato è perfetto e nessuno si accorge della mano del chirurgo estetico. Per Ilary Blasi questa volta più che mai non c’è pietà.

ILARY BLASI LA DIFFERENZA TRA IERI E OGGI

Ovvio che con il passare degli anni il volto si modifichi ma per Ilary Blasi in che percentuale hanno contribuito i ritocchini? Chissà se prima o poi deciderà di dire qualcosina in più. Intanto, sembra non le interessi per niente il giudizio degli altri.

Non si può negare che sia bellissima ma ecco cosa pensano alcuni suoi follower: “Tra un po sei irriconoscibile se continui a ritoccarti… Eri tanto bella prima”, “E’ irriconoscibile tutta gonfia pensano di farsi belle e poi questo è il risultato peccato”, concordo pienamente….io non riesco a capire perché si vogliono distruggere….si sta trasformando anche lei in un mostro….”.

Tra un commento e l’altro arriva anche chi difende Ilary Blasi attaccando chi si permette di giudicarla in modo così pesante, poco carino. “Sono d’accordo era di una bellezza pazzesca ora anche se con un gran fisico ma non mi piace più. Il viso è gonfio sembra sformata. Credo bisogna conservare anche un Po di finezza nei ritocchi”. Ma è davvero cambiata così tanto Ilary?

