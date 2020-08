La risposta di Belen alla luna di Stefano: che succede tra i due ex? (Foto)

Che succede tra Belen e Stefano De Martino? Quelle foto con la luna fanno sognare i fan che li vorrebbero di nuovo insieme dopo la seconda separazione. “Aspettando la Luna” ha commentato ieri Stefano De Martino dopo lo scatto della meravigliosa luna piena che si riflette sul mare, poi un altro scatto ed è ancora la luna che si mostra tra gli alberi. Passano poche ore e Belen sembra rispondere all’ex marito. Anche lei fotografa la luna e in un attimo in tanti collegano gli scatti di Stefano e Belen, pensano che lei lo stia corteggiando. Altri incitano il ballerino e conduttore a correre da lei, non sono distanti. La showgirl argentina è ad Amalfi, De Martino è a Napoli, poche ore e potrebbero rivedersi ma sono i versi di Belen che emozionano più di tutto.

BELEN STA CORTEGGIANDO STEFANO DE MARTINO?

“Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti” ha scritto Belen commentando la foto della sua luna. Due scatti così simili a distanza di poche ore l’uno dall’altro, impossibile che sia una coincidenza. Possibile che Belen sia in costiera amalfitana solo per permettere al figlio di stare con il suo papà? Lei si divide tra le registrazioni di Tu si que vales e il suo piccolo Santiago, questa settimana non è tornata a Ibiza ma è in una villa nella splendida costiera amalfitana con sua sorella Cecilia.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Intanto, Laura Chiatti, Patrizia Griffini, Simona Ventura e le altre amiche la coccolano a distanza con i loro commenti.

La storia d’amore tra Belen e Stefano non è ancora finita? Di certo accanto a entrambi non c’è nessun altro e di certo l’amore non finisce in poche settimane.