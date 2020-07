Belen è ad Amalfi con Cecilia per Santiago mentre con Stefano è sempre più difficile (Foto)

Per Belen, che in questi giorni è ad Amalfi, questa non è l’estate che si aspettava di trascorrere, con Santiago da coccolare un po’ per uno diviso tra lei e Stefano De Martino (foto). Belen è in Costiera Amalfitana, una cornice meravigliosa per un pieno di relax e ottimo cibo, a farle compagnia c’è Cecilia. Una vacanza tra sorelle, finalmente sono sole, anche Chechu ha lasciato a casa Ignazio Moser per poter trascorrere un po’ di tempo con sua sorella e il nipotino. Bikini su corpi perfetti, colazioni su una vista che incanta, massaggi e risate di sera con Santiago che ha sempre la battuta pronta. Il buonumore non manca, è tutto per il piccolo di casa mentre Belen cerca di ritrovare la felicità perduta.

TUTTO E’ COMPLICATO ADESSO TRA STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ

Stefano e Belen sono due genitori meravigliosi, stanno facendo di tutto per non fare pesare in nessun modo al figlio la loro separazione, la seconda. Santiago è già stato alle Baleari con la mamma nella bellissima villa, una nuova villa presa in affitto. Poi è stato con il papà in barca per una vacanza speciale. Adesso è di nuovo con Belen ma ad Amalfi, non molto lontano dal ballerino e conduttore. Non c’è niente che parli di un loro incontro.

Sembra sia la showgirl argentina a viaggiare come una trottola da un posto all’altro, divisa tra le vacanze a Ibiza, il lavoro a Roma e il piccolo Santiago che forse poi sarà ancora con papà Stefano.

L’ex coppia non è stata capace di salvare la loro storia d’amore ma non c’è dubbio che stiano insegnando molto ai genitori che non si amano più. Santiago è sempre al primo posto per entrambi. Belen intanto continua a non rispondere al gossip che la vorrebbe fidanzata con un uno o con un altro affascinante uomo del momento. Per lei adesso c’è solo lui, Santiago.