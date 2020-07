Il messaggio di Belen sul tradimento, parole forti che sembrano dirette a Stefano De Martino (foto)

Dopo l’incontro di Belen e Stefano in aeroporto a Milano la splendida Rodriguez ha postato su Instagram un messaggio sul tradimento (foto). Questione di Karma ma sono parole forti che lasciano quasi il sapore della vendetta. Sono parole rivolte a Stefano De Martino? Sembra di sì, perché è lui che in questo periodo la sta facendo soffrire. Belen cerca di vivere con il sorriso, di andare avanti, di lavorare, di fare la mamma, cambiare luoghi di vacanza e stare sempre con gli amici, ma le restano gli occhi tristi di chi soffre. Sappiamo tutti come è finita per la seconda volta tra Stefano e Belen ma non conosciamo i motivi del secondo addio. Il messaggio sul tradimento postato da Belen però fa sorgere qualche dubbio. Perché ha pubblicato quelle frasi, soprattutto dopo il gossip che ha coinvolto anche Alessia Marcuzzi?

BELEN PARLA DI REGOLE DEL GIOCO MA E’ VITA

“Chi ha tradito verrà tradito a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso – potrebbe già bastare ma il post di Belen prosegue – chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco”. facile pensare che sia tutto rivolto a Stefano De Martino ma non aggiunge altro, non può farlo ma chi sa capirà.

In aeroporto ha rifiutato il suo saluto, anche se fa di tutto per amore di suo figlio.

Molti attendono che Belen dica altro, che sveli tutto, che dica perché è finita con Stefano De Martino. Tanti pensano che ci sia stato davvero un tradimento, ma con chi? Non è ancora pronta a parlarne e forse non lo farà mai ma intanto prosegue con le frecciatine, non sembra più così romantica ma solo delusa e piena di dolore.