Luca Argentero risponde a Cristina Marino dopo la dolcissima foto con la figlia Nina

Sui profili social di Luca Argentero e Cristina Marino si sommano di continuo dichiarazioni d’amore e di felicità, la loro vita sembra una favola ma è pura realtà. Ogni foto che ognuno posta dell’altro è una dichiarazione d’amore e in ordine di tempo è Luca Argentero ad avere scritto l’ultima dedica alla meravigliosa Cristina Marino. Lei così bella da apparire ai suoi occhi una dea. Uno scatto un po’ in ombra, un profilo con cui l’attore rivela a tutti che la sua compagna è una “Goddess”, ovvero una Dea. Non serve aggiungere altro, quel cuore rosso dice tutto dell’amore che prova Luca per la donna che l’ha reso papà per la prima volta. Ci sono poi gli scatti che la Marino dedica a lui e se fossero in sfida ieri lei avrebbe vinto tutto.

LA FOTO DI LUCA ARGENTERO CON LA FIGLIA NINA E’ LO SCATTO PIENO DI EMOZIONI

Una foto in bianco e nero, Luca Argentero tiene sul suo petto sua figlia, non si vede il volto di Nina, lui è di profilo ma è uno scatto che parla da solo. Da una foto arriva tutto l’amore possibile, la protezione, la felicità, la serenità. E’ il profumo e la tenerezza di un bebè che devi proteggere ma che al tempo stesso protegge te. “Family” scrive Cristina Marino e anche qui non c’è bisogno di altre parole.

Un letto disordinato di domenica mattina aggiunge altri racconti alla loro vita che si divide tra lavoro e la tenuta in Umbria. Non manca niente alla loro felicità, hanno tutto e desiderano che resti così. I fan di Argentero intanto attendono che arrivino le ultime 4 puntate di Doc, la serie tv che hanno da poco terminato di girare e che noi vedremo in autunno. Intanto, i follower si accontentano di sognare ammirando il loro amore.