Alessia Marcuzzi e il marito niente fisici perfetti ma un amore che dura e a prova di pettegolezzi (Foto)

Alessia Marcuzzi e il marito non hanno rinunciato a una vacanza a Formentera, forse perché mai come questa estate 2020 ne avevano bisogno (foto). Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono molto discreti, mostrano parte della loro vita privata solo quando lo desiderano e non per rispondere al gossip. Per la conduttrice le ultime settimane non sono state semplici ma alla fine il suo matrimonio ne è uscito più saldo di prima, lo dimostrano le foto pubblicate dalla rivista Chi. Della crisi tra la Marcuzzi e Calabresi se ne parlava già ben prima dell’annuncio della separazione tra Stefano e Belen, poi è arrivata tutta la tempesta. Paolo Calabresi non ha creduto nemmeno un attimo ai pettegolezzi su sua moglie, l’ha difesa restando al suo fianco e promettendo denunce.

ALESSIA MARCUZZI CONFESSA CHE NON HA UN FISICO PERFETTO MA HA IMPARATO AD AMARSI



E’ indimenticabile un vecchio calendario di Alessia Marcuzzi ma ancora oggi in bikini fa impazzire i suoi fan. Lei è però sicura di non avere un fisico perfetto, soprattutto a causa delle sue gambe. La perfezione non esiste e ogni difetto può diventare una particolarità. I fianchi larghi, il seno che ha voluto più piccolo dopo le due gravidanze e le sue gambe non perfette ma sempre in piano. Alessia Marcuzzi ha confidato più volte: “Non ho un fisico perfetto ma ho imparato a piacermi”. Ci sembrano invece entrambi bellissimi nelle foto che vi mostriamo in basso.

Piace da sempre invece al marito che continua a non avere occhi che per lei. Se c’è stata una crisi tra loro prima o durante il lockdown non c’è dubbio che i pettegoli li abbiano aiutati a superarla.

Paolo ha visto Alessia soffrire ed è lui che più di tutti l’ha aiutata a reagire e superare anche il gossip. Per il resto continuiamo ad ammirare la conduttrice in quella che lei chiama imperfezione.