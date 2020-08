Giulia de Lellis e Andrea Damante tira aria di crisi ma il dj risponde da Chi

Che cosa sta succedendo tra Giulia de Lellis e Andrea Damante nelle ultime settimane? I due hanno trascorso il mese di giugno e il mese di luglio praticamente appiccicati tra viaggi di lavoro e vacanze al mare ma da qualche giorno si sono allontanati. Giulia lo aveva spiegato ai fans dei Damellis, che vanno subito in apprensione. Aveva infatti fatto una storia qualche giorno fa, dicendo che Andrea sarebbe tornato a Milano per impegni di lavoro mentre lei si sarebbe fermata a Forte dei Marmi per altri giorni di vacanza, prima di rientrare anche lei in città per riprendere con tutti i suoi progetti.

Ma le parole di Giulia non sono bastate a rassicurare i fans dei Damellis che nelle ultime ore sono ancora più preoccupati, visto che i due non si lasciano andare a dediche o cose simili, come avevano comunque fatto negli ultimi mesi, anche se lontani.

ANDREA DAMANTE RASSICURA TUTTI: NESSUNA CRISI CON GIULIA DE LELLIS

Raggiunto dai giornalisti della rivista Chi, Andrea Damante, ha risposto con poche parole a queste illazioni. Nessuna crisi. “Tutte cavolate” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Da parte di Giulia però, nonostante il continuo tam tam e l’uscita su tanti siti di tv e gossip, della notizia di una possibile crisi, nessun commento.

Ma quali sarebbero i motivi di questa crisi? Secondo i rumors degli ultimi giorni, il rapporto tra Andrea Damante e Giulia de Lellis si sarebbe nuovamente incrinato da quando il dj ha ripreso a fare le sue serate. Infatti Giulia e Andrea sono tornati insieme durante il lockdown, quando il Dama non lavorava e non aveva modo di dare preoccupazioni varie alla sua Giulietta, che lo aveva invece sempre al suo fianco. E’ possibile che sia realmente successo qualcosa in questi ultimi giorni?

Difficile che a dirlo sia la de Lellis che come sapete, tiene per sè la sua vita privata. Per confermare il suo ritorno con Andrea Damante, ci sono volute settimane…Non ci resta che aspettare…