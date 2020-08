Playstation integra e armadio pieno di vestiti: Andrea Damante e Giulia de Lellis sono ancora una coppia

Ha deciso di regalare qualche momento di sana autoironia Giulia de Lellis e lo ha fatto ieri sera dopo che ormai da un paio di giorni, si rincorrono sui social e non solo, voci di una possibile crisi tra lei e Andrea Damante. Per qualche giorno i Damellis sono stati lontani e questo ha portato i fans della coppia a pensare che tra di loro ci fosse aria di crisi. In realtà il Dama è molto impegnato in giro per l’Italia, mentre Giulia si è presa qualche altro giorno di riposo prima di tornare a lavoro e a dedicarsi ai suoi progetti. Ieri sera però Giulia, mostrando la playstation l’armadio di Andrea ( citando quindi il suo libro Le corna stanno bene su tutto, dove spiegava che quando ha scoperto il tradimento ha rotto la play e tagliato tutti i vestiti preferiti del suo fidanzato), ha rassicurato tutti. Lei e Andrea non sono in crisi!

NESSUNA CRISI TRA ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS

Il messaggio che Giulia ha condiviso con i suoi followers, lascia però qualche piccola perplessità. La de Lellis ha spiegato:

“Prima di iniziare a dare i numeri, a impazzire, a leggere articoletti, dar retta a str…ate varie, guardate qua, c’è una Play Station completamente intatta. La cabina armadio di Andre e tutte le sue cose sono al loro posto”

Poi le parole che ancora molti fans non hanno saputo bene interpretare:

“È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, in cui stiamo capendo. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutte e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne, perché vogliamo prima un po’ capirci. Ho imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa devo prendermi il mio tempo”.

Non sappiamo di preciso per quale motivo i due stiano affrontando un momento particolare. Forse difficile dal punto di vista lavorativo, visto quello che sta succedendo, forse c’è anche dell’altro. E’ lecito che i due vogliano tenere private alcune cose della loro vita.