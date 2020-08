Damellis che succede? La sorella di Giulia cancella le storie, la de Lellis tace e Andrea non risponde

Che cosa sta succedendo tra Giulia de Lellis e Andrea Damante? Le parole di Giulia, che ha parlato di un momento complicato per via di alcune cose di cui entrambi non vogliono parlate, hanno solo creato confusione, invece che tranquillizzare i fans della coppia. E dopo quello che è successo ieri, durante il compleanno della piccola Matilde, tutte le persone che seguono con affetto di Damellis, non sanno davvero cosa pensare, oltre che essere molto molto arrabbiati per quello che la sorella di Giulia ha fatto.

COSA STA SUCCEDENDO TRA GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE?

Andiamo per gradi: oggi non è possibile vedere nessuna storia sul profilo di Veronica, la sorella di Giulia, neppure quelle che mostravano la bellissima festa organizzata dalla de Lellis per la piccola Matilde. Ma tutto è iniziato proprio nel giorno del compleanno della bambina. Veronica infatti ha fatto gli auguri ad Andrea Iannone, e fin qui, a detta dei fans dei Damellis, non ci sarebbe stato nulla di male se non fosse successo altro. Veronica infatti ha scritto nella sua storia “auguri ZIO” usando lo stampatello come a voler sottolineare che per lei, lo zio di Matilde resterà sempre Iannone…Impossibile, per chi segue la coppia, non leggerci una frecciata ad Andrea Damante per diversi motivi. L’ultimo in ordine di tempo il fatto che Andrea non sia stato presente alla festa di compleanno della bambina. Ieri infatti il Dama non era a Roma, è rimasto in Sicilia ( stando a quello che si è intuito dai social) dove si è recato tre giorni fa per partecipare al matrimonio di una cugina. Giulia non è andata insieme a lui per restare a Roma, dove ha organizzato il compleanno della sua adorata nipotina. Veronica, durante la festa della sua bambina, ha persino trovato il tempo di rispondere e spiegare perchè aveva fatto quella storia, tutto poi cancellato.

Fino all’ultimo momento i fans della coppia hanno sperato che Giulia postasse una storia mostrando l’arrivo del suo Andrea al compleanno della piccola. Ma questo non è successo. Non finisce qui. Il Dama ha scelto di non fare pubblicamente gli auguri alla piccola Matilde, almeno via social. Inoltre, aveva postato nella giornata delle nozze, alcune foto in compagnia dei suoi parenti, sottolineando il valore della sua famiglia ( e anche qui qualcuno ci ha letto delle frecciate).

Giulia dal canto suo non ha commentato in nessun modo nè la decisione di sua sorella Veronica, nè l’assenza di Andrea dal compleanno della sua adorata Matilde ( e non ha neppure parlato della sua assenza al matrimonio in Sicilia). Insomma tanto silenzio da parte dei protagonisti e una baraonda social da chi vuole sapere…