Giulia de Lellis e Andrea Damante si prendono, di nuovo, una pausa: la confessione su Chi

Qualche giorno fa Giulia de Lellis, commentava le notizie in merito a una presunta crisi con Andrea Damante, dicendo che non c’era nulla di vero. Parlava di un momento un po’ particolare e di una tristezza che entrambi stavano provando, senza entrare nel merito. Dopo giorni di lontananza però, i fans della coppia, hanno continuato a sospettare che le cose non stessero andando nel migliore dei modi, anche perchè sembrava che le frecciatine social, non mancassero ( come quella di Andrea Damante che fa notare di essere con la sua di famiglia in Sicilia per il matrimonio, e Giulia da sola al compleanno della piccola Matilde con tutti i suoi cari). A complicare le cose ci aveva pensato anche la sorella di Giulia de Lellis, con degli auguri speciali fatti ad Andrea Iannone, nato lo stesso giorno della piccola nipotina dell’influencer. E mentre Iannone rispondeva a Veronica, con dei dolci auguri per la piccola, il Dama, almeno sui social, non dava segni di vita.

Oggi dalla rivista Chi arrivano finalmente le parole di Andrea Damante che prova a spiegare quello che sta succedendo.

DALLA RIVISTA CHI LA CONFERMA: I DAMELLIS IN PAUSA DI RIFLESSIONE

“Mettiamola così abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno” ha detto Andrea Damante ai giornalisti della rivista Chi Lui è in giro per l’Italia per le serate, rientrato a pieno ritmo a lavoro. Giulia dopo aver passato alcuni giorni senza Andrea a Forte dei Marmi è tornata a Milano per poi ripartire alla volta di Roma, per la festa in famiglia.

I Damellis non possono fare a meno di notare che da quando Andrea è tornato a lavorare in giro per l’Italia, i problemi di sempre sono di nuovo venuti a galla. Ma potrebbe esserci anche dell’altro. Molti infatti sono convinti che sia successo qualcosa nella vita di Andrea, di cui lui però non vuole parlare, qualcosa che potrebbe aver inclinato il rapporto con Giulia. E la frase: “Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose” detta dal Dama, sembrerebbe proprio confermare questa ipotesi.

Giulia continua a dire che parlerà di quello che è successo con Andrea al momento giusto, per ora a quanto pare, anche lei conferma questa pausa.