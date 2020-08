Sveglia all’alba per Antonella Clerici e Vittorio Garrone, trekking e poi arriva la felicità (Foto)

Giornata speciale oggi per Antonella Clerici e Vittorio Garrone con due ore di scarpinata per arrivare a San Fruttuoso (foto). Antonella Clerici dopo due ore dalla partenza ha raggiunto la felicità e ha postato le foto facendo sorridere tutti. Ricordavamo Antonella Clerici pigra ma Vittorio Garrone le ha regalato anche l’entusiasmo per fare trekking e questa volta per camminare sui monti per due ore prima di arrivare a destinazione e ricevere la giusta ricompensa. “Alba…” ha commentato questa mattina al sorgere del sole e poi “Trekking” per arrivare a San Fruttuoso. Dopo poco dalla partenza la conduttrice era già stanca, poi è arrivato il sorriso, il paradiso era vicino. Sottofondo musicale e “Felicità” di Al Bano e Romina Power ha sottolineato nel modo migliore l’arrivo a destinazione.

ANTONELLA CLERICI DA PORTOFINO A SAN FRUTTUOSO A PIEDI

E’ di certo uno degli itinerari più belli per chi ama la natura e Antonella Clerici si è lasciata convincere dal suo compagno. Attrezzatura adatta, cani al seguito e la coppia è arrivata a San Fruttuoso con un gran sorriso, ma immaginiamo la fatica durante il tragitto. Ben due ore di sentiero prima di arrivare all’insenatura di S. Fruttuoso e apprezzare la meraviglia, con le sue case, il sottobosco di macchia mediterranea, il monastero dei benedettini, la spiaggetta.

A piedi lungo i sentieri del Monte di Portofino, questo è il modo per arrivare alla baia si San Fruttuoso e adesso di certo Antonella Clerici non potrà più dire che è pigra. Bellissima la coppia con la semplicità di chi non ha motivo per cercare le pose migliori ma solo la voglia di comunicare emozioni.

La conduttrice si ricarica per i suoi prossimi programmi, pronta a ricominciare a settembre con la trasmissione che sostituirà La prova del cuoco.