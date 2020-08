Ignazio Moser dimentica Cecilia in poche ore e flirta con una bellissima attrice: lo scoop di Oggi

Neppure il tempo di leggere le ultime dichiarazioni di Ignazio Moser, fatte per Chi, che da un’altra rivista arriva una nuova indiscrezione. Lo avevamo lasciato in partenza per la Sardegna al fianco della sua Cecilia Rodriguez, quella da cui diceva di non poter stare lontano neppure un minuto, e dopo la crisi lo aveva capito…Lo ritroviamo sulle strade sarde in compagnia di Andrea Damante ( che forse non è ancora single ma è di certo da solo, senza la sua Giulia de Lellis), suo grande amico…E secondo la rivista Oggi, la compagnia del Dama, non sarebbe quella che Ignazio preferisce nelle ultime ore…Pare infatti che il bel Moser, abbia iniziato a flirtare con una bellissima attrice amatissima anche dal pubblico italiano per i suoi ruoli in soap e fiction seguitissime. Di chi si tratta? Il nome dell’attrice, da tempo single, ce lo fa proprio la rivista Oggi che lancia questo scoop.

IGNAZIO MOSER DIMENTICA CECILIA CON UNA BELLISSIMA ATTRICE

Il bell’Ignazio, si sarebbe invaghito di Anna Safroncik, con la quale avrebbe trascorso le ultime serate in Sardegna. Come si può vedere ieri Ignazio ha continuato a postare sui social immagini dalla sua vacanza in Sardegna, anche dopo la notizia della rottura con Cecilia mentre la Rodriguez, ha preferito un basso profilo…Almeno per ora.

Ma torniamo alle rivelazioni fatte dalla rivista Oggi:

Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik (FOTO ESCLUSIVE) con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…

Non sappiamo se ci siano o meno delle foto a testimoniare lo scoop della rivista Oggi, noi restiamo in attesa di prove concrete che dimostrino tutto questo!

Di certo c’è che Ignazio e Cecilia hanno litigato anche in Sardegna, dopo aver cercato di rimettere insieme i tasselli della loro relazione.

Uno dei due protagonisti di questa storia sceglierà di parlare per raccontare come stanno davvero le cose? Vedremo.