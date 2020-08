Valeria Liberati e Chavy di nuovo insieme ma per il momento il pr non commenta

Alla fine Valeria Liberati, dopo le tante segnalazioni, ha deciso di raccontare che cosa sta succedendo nella sua vita! Come si era capito, lei e Chavy si stanno rivedendo, del resto lo avevano detto anche nella puntata di Temptation Island “un mese dopo”. Valeria aveva però fatto capire che Chavy insisteva nel volerla vedere ma che lei si era presa del tempo per capire, considerato il fatto che non si sentiva più innamorata. A quanto pare però i sentimenti sono tornati e così, nonostante tutto quello che oltre 4 milioni di persone hanno visto nel corso di questa edizione di Temptation Island, i due sono tornati insieme. Al cuor non si comanda, la vita è la loro e solo Valeria e Chavy possono sapere quello che davvero vogliono.

Ieri Valeria ha deciso di condividere con le persone che la seguono, quasi 150 mila followers su Instagram, i sentimenti che prova in questo momento della sua vita.

VALERIA E CHAVY SONO TORNATI INSIEME: DAI SOCIAL TUTTA LA VERITA’

Valeria ha quindi spiegato che darà retta solo al suo cuore e a quello che sente per una persona con la quale ha passato anni della sua vita. Non le interessa se la gente crede che questa non sia la cosa migliore da fare. Lei ha capito quali errori sono stati commessi in passato e non permetterà che Chavy torni a trattarla come prima. Spiega che il pr romano ha capito quelli che erano gli errori fatti nella relazione e che quindi si cambia tutto. Lei ci crede, vuole riprovarci perchè non ama i rimpianti.

Dopo le storie di Valeria, che spiegava quello che sta succedendo tra lei e Chavy, ci si aspettava forse anche un commento del pr romano che però non è comparso al suo fianco suo social e non ha detto nulla in merito a questa storia.

Tra un mese tornerà Uomini e Donne e di certo avremo modo, nelle puntate dedicate a Temptation Island di conoscere molti dettagli!