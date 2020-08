Belen chiude la porta a Stefano: “Se faccio una promessa la porto avanti”

Sembra che davvero Stefano De Martino voglia riconquistare di nuovo Belen ma la sua ex moglie allo stesso tempo sembra chiudere la porta al ballerino. Possibile che Stefano si sia già pentito di avere lasciato la showgirl argentina? E’ la rivista Chi a lasciare intendere che lui sia volato a Ibiza non solo per stare il più possibile con Santiago ma anche per rimediare all’errore fatto. Ed è sempre lo stesso magazine a riferire le parole di Belen: nessuna intenzione di tornare indietro e di perdonare. In realtà nessuno sa bene cosa abbia da farsi perdonare Stefano De Martino. Intanto, sono tutti a Ibiza e Stefano e Belen sembrano più attenti che mai a non fare pesare niente al piccolo. L’ex coppia è molto vicina, Santiago sta con la mamma o con il papà senza limiti. E’ una situazione già vista tra loro, nonostante questa volta il conduttore e ballerino l’abbia fatta grossa.

BELEN: “NON HO SCRITTO SCEMA IN FRONTE”

Non si può perdonare la seconda volta anche se nessuno sa cosa sia successo davvero tra i due. Il gossip aveva azzardato un tradimento facendo addirittura il nome di Alessia Marcuzzi ma non sembra sia questo il motivo. Magari la quarantena ha esasperato tutto e tutti, magari c’è stato un vero colpo di testa di Stefano nel lasciare sua moglie ma intanto la Rodriguez sembra non avere alcuna intenzione di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio.

Alla rivista Chi la showgirl ha dichiarato che è il suo senso di giustizia ad averla portato oggi alla situazione in cui si trova: “Non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diverso. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore”.

Ha poi aggiunto: “Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio – poi la risposta a tutto, almeno per il momento – Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte”.