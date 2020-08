Una nuova fiamma per Belen, è Antonino e lo rivela Chi

Un nuovo amore per Belen Rodriguez e la sua nuova fiamma sarebbe Antonino, lo rivela la rivista Chi anticipando il vero gossip dell’estate ma al momento come sempre si tratta solo di chiacchiere. La curiosità intanto sale e i fan della showgirl argentina vogliono sapere tutto su Antonino, ma voglio saperlo anche i fan di Stefano De Martino che desiderano ancora vederli insieme. Lui è un noto hairstylist, tra i più noti a Milano, lavora per la catena Coppola in una delle zone più esclusive della città. Possibile che Belen e Antonino siano già una coppia? E’ la rivista Chi a scatenare ancora una volta i pettegolezzi e a parlare di un legame speciale tra i due. Belen e Antonino sono sempre insieme, lui sarebbe a Ibiza con lei che non fa di certo trasparire di essere innamorata.

BELEN E ANTONINO, LA RIVISTA CHI PARLA DEL LORO LEGAME

Dopo Gianmaria Antinolfi adesso ci sarebbe l’hairstylist nella vita di Belen ma in realtà la showgirl argentina non ha mai confermato niente, anche se con l’imprenditore napoletano ci sono le foto del bacio. Tutto finito ancora prima di iniziare ma da Ibiza arrivano altre notizie e la cronaca rosa si accende.

E’ Gabriele Parpiglia a sapere sempre qualcosa in più e nell’ultimo numero della rivista di gossip ecco la bomba. Si legge che la conduttrice di Tu si que vales avrebbe un rapporto intimo con Antonino, sconosciuto a molti ma molto noto ad altri. I due sarebbero inseparabili e non per amicizia ma per amore. Intanto, Belen in pochi minuti ha mostrato ben altre foto sul suo profilo social, la sua cucina a Ibiza, i piatti che sta preparando per la cena di questa sera, suo figlio Santiago, la natura e se stessa. E’ la sua risposta agli ultimi pettegolezzi?