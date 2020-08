Belen dalla cucina alla cena mostra le foto della vera passione

Poco fa in pochi minuti Belen Rodriguez ha postato le foto dalla cucina alla natura, suo figlio Santiago, la cena in preparazione e se stessa. Sembra tutto qui in questo momento il suo mondo, sono qui le sue passioni a cui si aggiungono ovviamente gli amici con cui sta trascorrendo questa estate. Sembra che Belen non abbia alcuna intenzione di perdonare Stefano De Martin, anche se lui ancora una volta l’ha seguita a Ibiza. Da lì arrivano le ultime nuove foto della showgirl argentina. Lo scatto che mostra la cucina a Ibiza e poi la cena di stasera. Un’insalata con lattuga, mais, pomodori, tonno, avocado da gustare con un po’ di formaggi, dalla ricotta a una famosa crema di formaggio. In più pane di vari tipi e l’immancabile Coca Cola in lattina.

BELEN E LA SUA ESTATE SENZA STEFANO DE MARTINO

Tra le foto di Belen questa estate c’è tanto di lei, c’è la natura ma soprattutto c’è suo figlio Santiago. Stefano invece posta poche cose, pochissimo di se stesso. “Com’è profondo il mare” è il suo ultimo post, non dice molto, non rivela molto, mentre la sua ex moglie a volte sembra un libro aperto.

Intanto, sembra che il gossip abbia altro da dire su una nuova presunta fiamma della showgirl argentina. Belen non ne parla, non parla d’amore, non smentisce flirt, non ha niente da dire se non vivere il più serena possibile con suo figlio e in questo periodo anche un po’ distante dalla mamma e dal papà. Dopo i giorni trascorsi in costiera amalfitana con la sorella Cecilia adesso i Rodriguez sono distanti l’uno dall’altra, ma non per molto tempo.

L’estate non è ancora finita, è ancora tempo di vacanze e chissà se Belen continuerà a pubblicare foto di cibo e cucina o avrà anche altro da mostrare, altre emozioni.