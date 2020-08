Belen risponde con una persiana e l’anello di Iannone al bacio del suo nuovo amore (Foto)

La mano di Belen appoggiata alla persiana americana, l’anello di Andrea Iannone ben visibile agli esperti che seguono sempre le sue vicende in amore e quel raggio di sole; tutto in una foto ma cosà avrà voluto dire la Rodriguez? Che sia la sua risposta a chi ha messo in copertina il presunto bacio appassionato con l’hairstylist Antonino? Che sia un volere dire continuate pure a parlare che a me interessa davvero ben poco? E’ molto probabile ma intanto Belen Rodriguez che conosce benissimo il mondo del gossip ha dato modo di parlare anche di altro, di un altro. L’anello o gli anelli di Andrea Iannone sono al suo dito anulare, il sinistro. I follower si chiedono il perché di quella foto, di quegli anelli in primo piano, mentre altri continuano a sperare che sia l’anello che le ha regalato Stefano De Martino.

BELEN MOSTRA L’ANELLO DI FIDANZAMENTO DI ANDREA IANNONE

Non c’è dubbio che sia l’anello che le ha regalato il pilota quando stavano insieme e felici immaginavamo un futuro da sogno. Di Antonino Spinalbanese in realtà non c’è traccia, sono stati avvistati insieme, dicono ci siano baci appassionati ma non li abbiamo ancora visti. In compenso lui adesso è diventato famoso e abbiamo scoperto che ha 25 anni, è uno dei più noti hairstylist di Milano ed è anche molto bello.

Belen è a Ibiza, ammira il gioiello che forse ha messo do nuovo al dito, o magari quella con la persiana americana è solo una vecchia foto. Tutto questo che significato può avere? Di certo l’intenzione è quella di continuare a fare parlare il gossip. E’ anche vero che la showgirl argentina ha più volte confidato che con Andrea Iannone è in ottimi rapporti; magari il suo è un gesto d’affetto nei suoi confronti, magari ha qualche ripensamento. Il gossip prosegue, basta poco e tutto si riaccende e tra un po’ nessuno parlerà più di Antonino Spinalbese.