Stefano Accorsi e Bianca Vitali col pancione al parco, è dolcissima l’attesa (Foto)

Sono rare le foto sui social di Stefano Accorsi e Bianca Vitali e col pancione ancora di più. “Attesa dolce” scrive l’attore nella didascalia della foto che li mostra sereni mentre si godono la luce e il verde del parco. Si vede poco il pancione di Banca Vitali ma non manca ormai molto al parto. La coppia ha dato l’annuncio dell’arrivo del secondo figlio a giugno, facendo un po’ di conti i figli di Accorsi non dovranno attendere a lungo prima di coccolare un altro fratellino. Nascerà un maschio o una femmina? Stefano e Bianca tacciono, il conto alla rovescia sta per iniziare ma già è tanto vedere una foto come quella postata sul profilo Instagram dell’attore. Stefano Accorsi si prepara a diventare papà per la quarta volta: dal legame con Laetitia Casta sono nati Orlando, che ha già 13 anni, e Athena che è di tre anni più piccola.

STEFANO ACCORSI E BIANCA VITALI PRESTO GENITORI BIS

La coppia ha già Lorenzo, il figlio nato nel 2017 che ha reso ancora più bella la loro famiglia allargata. I figli di Accorsi sono da sempre molto legati alla Vitali, merito di tutta la famiglia. Il gossip li becca raramente tutti insieme, sono bravissimi a sfuggire ai paparazzi; lei è la figlia del direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali.

Si sono sposati nel 2015, una cerimonia romantica, dopo poco la notizia più bella della prima dolce attesa che li avrebbe legati per sempre. Stefano Accorsi sta per compiere 50 anni, un bel traguardo che lo vede lontano dall’età di sua moglie. Bianca Vitali ha solo 29 anni ma sembra che la differenza d’età non sia un problema.

Tantissimi like per la coppia che sui social fa il pieno sono di auguri, cuori e complimenti.