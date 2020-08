Bianca Vitali e Stefano Accorsi è nato il secondo figlio e mostrano subito le foto

Bianca Vitali e Stefano Accorsi posano con il figlio appena nato, il secondo figlio. Due foto dolcissime e la coppia che sembra così diversa dal solito. Accorsi e la Vitali sempre così discreti, sempre così attenti a non mostrare la loro vita privata questa volta hanno scelto di presentare subito il loro bellissimo bimbo. Il nome scelto da Stefano Accorsi e Bianca Vitali per il secondo figlio è Alberto. Non si conosceva la presunta data del parto, solo a giugno l’attore aveva annunciato al mondo che stava per diventare papà per la quarta volta, mentre per Bianca è il secondo figlio. Ieri la dolce attesa al parco era evidentemente la dolce attesa già in ospedale.

STEFANO ACCORSI E BIANCA VITALI: “BENVENUTO ALBERTO!”

Ed è sempre l’attore a condividere con tutti sui social la gioia di essere diventato ancora una volta papà. Due le foto scelte, nella prima sono tutti e tre in ospedale, poco dopo la nascita del piccolo. la seconda foto le mani di padre e figlio.

Immediati gli auguri di tutti, non solo i fan dell’attore ma soprattutto i colleghi. Dalla dolce Elena Sofia Ricci che quasi scrive una poesia per dare il benvenuto ad Alberto: “Evviva, benvenuto Alberto! Stamattina il sole è sorto colmo di gioia! Auguri”.

Giorgio Pasotti è stato tra i primi ad abbracciare a distanza l’amico e collega, così come Fabio Volo, Laura Chiatti. Luca Argentero comprende bene tutta l’emozione del momento, un semplice benvenuto. Mentre il regista Ferzan Ozpetek dedica al piccolo una poesia che adora:

“Quando ti metterai in viaggio per Itaca

devi augurarti che la strada sia lunga,

fertile in avventure e in esperienze.

I Lestrigoni e i Ciclopi

o la furia di Nettuno non temere,

non sarà questo il genere di incontri

se il pensiero resta alto e un sentimento

fermo guida il tuo spirito e il tuo

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,

nè nell’irato Nettuno incapperai

se non li porti dentro

se l’anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga.

Che i mattini d’estate siano tanti

quando nei porti – finalmente, e con che gioia –

toccherai terra tu per la prima volta:

negli empori fenici indugia e acquista

madreperle coralli ebano e ambre

tutta merce fina, anche profumi

penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,

va in molte città egizie

impara una quantità di cose dai dotti.

Sempre devi avere in mente Itaca –

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare – Costantino Kavafis ..

Bianca Vitali e Stefano Accorsi è nato il secondo figlio e mostrano subito le foto ultima modifica: da