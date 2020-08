Francesca Manzini si sposa ma invece dell’anello il regalo è una vera sorpresa (Foto e Video)

Non il solito anello, Francesca Manzini si sposa ma dal fidanzato, Christian Vitelli, ha ricevuto un regalo ben più romantico e sorprendente. In un video postato su Instagram tutto lo stupore di Francesca Manzini quando l’uomo che ama da soli quattro mesi le ha chiesto di sposarlo. Non aveva capito niente quando lui le ha messo al collo un diamante, non era il classico anello e lui non si è inginocchiato ma tutto è stato ugualmente emozionante. Francesca Manzini e Christina Vitelli si sono conosciuti durante il lockdown in una videochiamata, da quel momento hanno iniziato a parlare e non hanno più smesso, si sono fidanzati e sono pronti al grande passo, al matrimonio.

FRANCESCA MANZINI SPOSA CHRISTIAN VITELLI: NON E’ UNO SCHERZO

Una vera proposta di matrimonio, anche se poteva sembrare uno scherzo. Una proposta di matrimonio arrivata così come è nata la loro storia d’amore: in video. Francesca stava mostrando ai suoi follower il regalo appena ricevuto, una catenina con un ciondolo luminoso, un brillante. Vitelli l’ha fermata: “La cosa che mi stupisce è che tu non capisci. Questo non è un brillante, è un diamante puro. Sai cosa significa?”. Un diamante regalato è un ti amo detto, in questo caso è: “Ti amo, vuoi sposarmi?”.

L’ha risposto è stata un bel sì con bacio mentre la Manzini sembrava ancora incredula. A unirli è stata la pandemia: “Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi” aveva raccontato lei a inizio storia per poi aggiungere che c’erano state già le presentazioni in famiglia. E adesso attendiamo la data delle nozze, se hanno fatto tutto così velocemente vorranno anche sposarsi il più presto possibile. Tantissimi gli auguri per la coppia, tutti increduli e sorpresi, proprio come la sposa.