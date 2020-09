Per Chiara Ferragni e Fedez il secondo anniversario è sotto il cielo di Roma (FOTO)

Che spettacolo la cena a lume di candela sotto il cielo di Roma per Chiara Ferragni e Fedez. Due anni fa il loro matrimonio da sogno a Noto, in Sicilia, ieri invece la cena romantica per i due sposini, con un panorama pazzesco che mostrava la cupola di San Pietro. Chiara lo aveva detto che questo secondo anniversario lo avrebbe passato insieme a Federico in una delle sue città preferite, la magica capitale, e così è stato. Ovviamente tutto documentato, non poteva essere altrimenti!

PER CHIARA FERRAGNI E FEDEZ UN SECONDO ANNIVERSARIO ROMANTICISSIMO

La giornata per Chiara era iniziata con una visita al palazzo Barberini, ancora una volta l’influencer seguita da oltre 20 milioni di follower, mostrava in tutto il mondo le bellezze della nostra Italia. E poi la cena, prima con i colori del tramonto, con il sole che faceva ancora capolino tra le nuove della capitale. E poi i colori della sera, quello che fanno risplendere ancora di più tutte le bellezze della città eterna che regala sempre spettacoli meraviglioso e conquista davvero tutti.

Per il secondo anniversario, Fedez ha regalato a Chiara una bellissima collana che lei ha mostrato felicissima sui social a tutte le persone che la seguono. Uno smeraldo a forma di cuore, ci sembra di capire, dalle immagini mostrate da Chiara. Non finisce qui, al rientro in camera Chiara ha trovato tanti petali di rosa per lei, un bellissimo mazzo di rose rosse e bianche e sul letto tre cuori, che rappresentano la famiglia che hanno costruito insieme!

E poi ovviamente il look di Chiara per questa cena a lume di candela. Ha scelto un abito corto, sbarazzino e non troppo elegante, un trionfo di piume. Mentre Federico ha optato per un look più serioso, con camicia e abito.