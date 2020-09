Stefano De Martino trasloca ma ha capito che è Belen la donna della sua vita (Foto)

Stefano De Martino è a Milano, trasloca in una nuova casa dove porta soprattutto un po’ di musica (foto). E’ il suo ultimo post mentre la rivista Chi rivela che Stefano sembra avere capito che è Belen la donna della sua vita. Stefano De Martino ha sbagliato di nuovo? Ha agito di impulso, ha lasciato per la seconda volta Belen Rodriguez e per la seconda volta desidera tornare da lei? Il settimanale di Alfonso Signorini è da sempre vicino alla famiglia Rodriguez, il colpo di scena potrebbe quindi essere reale ma il trasloco in corso del ballerino e conduttore dice altro. Sono però queste le ultime indiscrezioni, parlano di un ripensamento di Stefano e dell’ovvio no di Belen, almeno per il momento. Sulla rivista di gossip si legge che Stefano ha avuto un ripensamento, che l’ha lasciato forse in modo troppo precipitoso e a causa dei loro differenti stili di vita.

L’AMORE ETERNO TRA STEFANO E BELEN

Niente è finito del tutto, si parla ancora della possibilità che la showgirl argentina possa tornare con suo marito: “Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”. A questo punto lei potrebbe cedere e credergli di nuovo?

Chi tenta anche di capire cosa potrebbe davvero avere diviso la coppia. Nessun tradimento, nessun errore grave: “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente”. Se lui programma tutto, Belen vive tutto giorno per giorno. Uno razionale, l’altra istintiva. Lui non vorrebbe il gossip nelle loro vite, la Rodriguez ne conosce il valore.

Adesso non si può fare altro che attendere e mentre lui fa il trasloco ed entra nella sua nuova casa a Milano, lei non smentisce nessuno dei flirt che le sono stati attribuiti, è in vacanza e si divide tra le registrazioni di Tu si que vales e suo figlio. Nessuno dei due ha confermato i gossip con altre persone, nessuno dei due parla dell’altro.