Stefano De Martino sembra pazzo di Fortuna: è la bellissima ragazza fotografata in barca con lui (Foto)

Una nuova coppia in barca e sembra che Stefano De Martino sia davvero preso da Fortuna (foto). Mentre il gossip mostra il trasloco di Stefano in una casa che non è più quella con Belen e aggiunge che il conduttore sarebbe già pentito di avere lasciato di nuovo sua moglie, ecco che la cronaca rosa si accende con Stefano e Fortuna. Sarà un’amica o la sua nuova fiamma in ogni caso la coppia è un vero spettacolo tra bellezza e risate. La complicità tra il ballerino e conduttore e la splendida ragazza dai capelli ricci è evidente anche solo dalle foto pubblicate dalla rivista Gente. Cosa c’è tra i due è ancora troppo presto per scoprirlo ma dalle foto esclusive che mostra il settimanale l’ex marito di Belen non sembra più triste. Pochi i dettagli sulla bella Fortuna, nessun indizio preciso, è campana, ha un fisico che incanta, capelli lunghi e ricci e sorriso contagioso.

STEFANO DE MARTINO SI DIVERTE IN BARCA CON FORTUNA

Il gossip ha sorpreso il conduttore di Made in Sud in barca con una ragazza che i suoi fan già sperano sarà la sua fidanzata. Mille attenzioni e premure per lei che non si sa quanto sia rimasta in barca con Stefano. Qualcuno dice poche ore, il tempo di un po’ di sole e tante e risate. Dopo il bagno la coppia è andata a Nerano a pranzo ma poi dicono abbiano dormito sulla stessa barca e che al mattino Stefano De Martino sia stato perfetto con caffè e cornetto.

L’estate sta finendo ma gli amori continuano a sbocciare o forse è solo il gossip che li vede ovunque.

Chissà se l’ex di Belen questa volta dirà qualcosina in più mentre sembra davvero che sia il suo volto a dire tutto. La posa curiosa in stile Titanic per farla ridere sembra dire tutto sul feeling che c’è tra loro.