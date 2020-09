Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino sullo stesso volo, lui costretto a cambiare posto (Foto)

Non è stato un bel volo per Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, i due ex cognati sembra si siano trovati non solo sullo stesso volo ma anche seduti uno accanto all’altra (foto). Davvero un brutto scherzo del destino ma così riportano i testimoni che hanno raccontato tutto alla rivista Oggi. Da parte della sorella di Belen Rodriguez c’è stata una reazione tale che Stefano De Martino ha dovutocambiare posto. Non è finità lì perché sullo stesso volo c’era anche Giulia De Lellis. In altri tempi sarebbe stata una bella rimpatriata ma ricordiamo che non solo Stefano ha lasciato Belen ma che la De Lellis è l’ex di Andrea Iannone. Ricordiamo anche che Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis erano amiche, che erano insieme nella casa del Grande Fratello Vip e che più volte le abbiamo viste insieme in giro nel periodo in cui Iannone era fidanzato con Belen. Aggiungiamo anche che la piccola delle Rodriguez non ha mai visto di buon occhio il ritorno di Stefano da sua sorella.

COSA E’ SUCCESSO SUL VOLO NAPOLI-LINATE SU CUI SI SONO INCONTRATI CECILIA E STEFANO?

L’episodio sarebbe accaduto il 31 agosto, nessuno dei protagonisti ne ha parlato, si tratta quindi solo di chiacchiere ma ben precise. Sul settimanale Oggi si legge dell’evidente imbarazzo del ballerino e conduttore e della dura reazione di Chechu. Lei lo avrebbe invitato a cambiare posto, a trovarsi un’altra poltrona. Davvero un brutto momento ma ci sembra comprensibile la reazione della modella che ha visto di nuovo soffrire sua sorella per colpa sua.

“La fortuna vuole infatti che sullo stesso volo ci fosse anche Giulia De Lellis, ex di Andrea Iannone, storico fidanzato di Belen, che invita Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila. Tra i due chiacchiere, grandi risate e feeling” riporta inoltre la rivista. Un bel colpo di fortuna per Stefano che ha dimenticato almeno per un’ora l’imbarazzo. Se è vero che De Martino desidera tornare con la showgirl argentina avrà molto da faticare.