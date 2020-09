Pioggia di flash per Matteo Salvini e Francesca Verdini a Venezia (FOTO)

Non solo star del mondo del cinema sul red carpet a Venezia. Anche politici come Matteo Salvini. Il suo arrivo ieri alla mostra del cinema di Venezia non è di certo passato inosservato e i paparazzi hanno immortalato il momento. Elegante e sorridente, mano nella mano con la sua Francesca Verdini, Matteo Salvini ha scherzato e sorriso in passerella.

Scarpe lucide nere, in smoking scuro e anche una ritrovata forma fisica: Matteo Salvini supera la prova di stile all’arrivo al Festival; elegantissima e bella al suo fianco, la fidanzata Francesca Verdini che ha optato per la sua passerella per un completo giacca e pantaloni di velluto nero e tacco 12.

Occhi puntati in questa occasione anche sulle mascherine che i personaggi noti arrivati a Venezia hanno scelto di indossare. Salvini la porta in mano e baciando Francesca spiega scherzando ai paparazzi che non ci sono problemi, essendo loro congiunti. Per l’occasione Salvini ha scelto la mascherina con il leone di San Marco, più sobria invece la Verdini che ha optato per una mascherina nera in tono con la mise.

MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI ARRIVANO A VENEZIA 77

Anche per la coppia arriva la prova misura della temperatura: è sotto i 37, dunque possono risalire la hall dell’Excelsior.

Qualche dichiarazione prima di entrare in sala. “Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel film, fare contenta Francesca – le cose intelligenti le decide sempre lei – passare una bella serata. Nessuna manipolazione politica – risponde a distanza a Pierfrancesco Favino, il protagonista di Padrenostro che aveva sottolineato di non averlo invitato e di augurarsi che non sia questo il pretesto per etichettare il film in gara per il Leone d’oro a Venezia 77 ‘pro poliziotti’ – mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto“.

Il look sfoggiato a Venezia non è il classico look con il quale Salvini va in giro per l’Italia: “Se sto a mio agio? Non tanto, a dire il vero – risponde – è la terza volta in vita mia che indosso uno smoking, l’ho fatto alla Scala e al Quirinale”.

C’è chi applaude Salvini al suo passaggio, chi chiede un selfie ma anche chi lo contesta.