Belen e Antonino Spinalbese insieme, la coppia esce quasi allo scoperto (Foto)

Dunque è tutto vero? Belen e Antonino Spinalbese sono una coppia? Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano Belen Rodriguez e Antonino a cena insieme; sono gli scatti di una serata con gli amici ma accanto alla showgirl argentina c’è lui, l’hairstylist più invidiato del momento. Il settimanale di Alfonso Signorini sarà in eccola da domani con tutti i dettagli di quella che sembra una storia d’amore iniziata già da qualche settimana ma i diretti interessati restano al momento in silenzio. Belen non smentisce ma è l’ex fidanzata di Antonino ad avere già detto più di qualcosina. Sembra che i due siano usciti allo scoperto, o quasi, perché manca ancora la più classica delle foto: il bacio. Ci sarebbero però anche altri indizi.

ANTONINO SPINALBESE A CASA DI BELEN?

Sembra che l’hairstylist di Coppola abbia pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata a casa di Belen, che quindi abbia fatto colazione sul suo terrazzo. Gossip nel gossip, sembra anche che quella stessa sera la Rodriguez in compagnia di Antonino ed altri amici abbia incontrato al Radetzky di Milano Gianmaria Antinolfi e che i due si sarebbero scambiati occhiate di fuoco ma senza rivolgersi una parola né un saluto.

Una serata insieme agli amici può essere un modo per confermare che stanno insieme? Lo sapremo presto. Abbiamo anche già notato la somiglianza di Antonino Spinalbese con Andrea Iannone, quindi anche un po’ con Fabrizio Corona, sarà davvero lui l’uomo che darà una nuova felicità alla showgirl argentina? Dopo la conoscenza nel salone di bellezza, i giorni di vacanza trascorsi tutti insieme a Ibiza e le giornate a Milano dove vivono entrambi potrebbe presto esserci anche altro. Così Stefano De Martino potrà dire di averla persa ancora una volta o forse per sempre.