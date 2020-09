Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il dettaglio della camicia rivela che sono tornati insieme dopo Venezia (Foto)

Il dettaglio della camicia di Ignazio Moser indossata da Cecilia Rodriguez non può sfuggire, è il segnale che i fan della coppia attendevano ma non è solo questo dettaglio a fare pensare che Cecilia e Ignazio sono tornati insieme (foto). Alla Mostra del cinema di Venezia 77 ci sono andati separati, era giusto così, troppo presto per dire a tutti che si amano ancora o forse tutto è scattato solo dopo il red carpet di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è stata tra le modelle e influencer più apprezzate sul tappeto rosso di Venezia, bellissima nel suo abito. Non è meno bello Ignazio Moser che dallo sbarco al Lido di Venezia al suo red carpet ha entusiasmato le fan. La settimana scorsa la coppia è stata beccata a cena ma cosa è accaduto dopo?

CECILIA RODRIGUEZ INDOSSA LA CAMICIA DI IGNAZIO MOSER E LO ATTENDE IN MONTAGNA

Nostalgia della quarantena? Sembra proprio di sì, lo conferma la dolce Rodriguez guardando le foto scattate in quel periodo, compare per un attimo anche Ignazio in quegli scatti. Non vuole cancellare niente Cecilia e il motivo sembra ormai chiaro. Si amano ancora e sembra che di ritorno da Venezia lei sia andata dall’ex gieffino. L’indizio della camicia si scopre sui profili social di entrambi. Moser posa con la camicia sulla spalla, la stessa camicia che Cecilia Rodriguez indossa in una serata speciale.

Separati a Venezia ma la montagna sembra unirli di nuovo: “Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle” scrive lei.

Qualcuno tra i commenti avvisa Ignazio Moser che la minestra riscaldata non è buona ma capitano a tutti i periodi negativi. Attendiamo il ritorno di Moser in montagna e il seguito.