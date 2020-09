Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ricominciano dal ciclismo senza annunci (Foto)

La quarantena ha rischiato di allontanare anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, o meglio sembra sia stato il ritorno alla normalità a creare alla coppia qualche problema (foto). Sembrava un amore finito per sempre ma sono stati entrambi bravi a non dire nulla se non confermare la difficoltà del momento. Li ritroviamo insieme in bici e sembra che Cecilia Rodriguez voglia seguire il suo fidanzato anche nel ciclismo. E’ lui che fino ad ora aveva abbracciato il mondo della bella argentina con gran dispiacere di papà Moser. Forse adesso è cambiato qualcosa. Dopo le vacanze estive separate e anche il red carpet al festival del cinema di Venezia vissuto in giorni diversi, Cecilia e Ignazio stanno di nuovo insieme.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER IN BICI CON IL LIETO FINE

La loro è stata una semplice pausa di riflessione, dicono per gelosia o per altro, dicono che l’ex gieffino dopo l’addio a Cecilia abbia anche corteggiato un’altra ragazza ma il tutto è durato ben poco perché la Rodriguez è intervenuta in tempo.

L’amore è salvo, la coppia è tornata tra le storie di Instagram mostrando le pedalate. Sia Nacho che Chechu non dicono niente, mostrano gli scatti che parlano del loro ritorno, sono sereni, sempre sorridenti, pronti a scherzare ma non c’è nessun annuncio ufficiale. Bravissimi nel proteggere i loro sentimenti, nel non dare in pasto agli altri una storia importante che per molti era già finita.

Adesso pedalano insieme sotto il sole di Macerata, non sono soli, fanno parte di un bel team. Un’escursione sui monti dopo le foto apparse sulla rivista Chi, quelle del riavvicinamento, quelle dei paparazzi che li hanno beccati mano nella mano. In realtà già prima di sbarcare separati in lAguna erano tornati insieme. Questa volta durerà per sempre, fino al matrimonio?