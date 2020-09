Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pace fatta: c’è la foto mano nella mano su Chi

Ecco le foto! I fans di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, da giorni sono convinti del fatto che i due siano tornati insieme. Postano alcune immagini di storie dei due, per spiegare quello che sta accadendo. Da una foto in ascensore a una cena che avrebbe segnato il ritorno insieme della coppia. Ignazio poi è partito per Venezia insieme ad Andrea Damante ma a quanto pare prima, ha avuto modo di rivedere la bella Cecilia in montagna ( o forse a Milano) dopo il caos delle vacanze estive. Una cena riparatrice, viene definita così anche dalla rivista Chi la cena che avrebbe segnato la ritrovata armonia tra i due. Cecilia e Ignazio infatti sono stati paparazzati mentre usciva ( o forse entravano) nel locale, mano nella mano. E la rivista Chi becca quindi lo scoop di fine estate, che segna il ritorno insieme di Cecilia e Ignazio che in realtà, in modo ufficiale, non avevano mai parlato di una possibile “fine”.

Che i due si fossero rivisti del resto, lo avevano capito davvero tutti, ma proprio tutti.

Sul numero della rivista Chi in edicola domani quindi, vedremo le foto di questo grande ritorno.

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 9 settembre le prime immagini della pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, infatti, dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti. La coppia, quindi, ha deciso di riprovarci e ad avvalorare ancora di più questa intenzione è stato il weekend di coppia trascorso a Courmayeur in totale intimità… e senza foto insieme sui social.

Vedremo se al rientro a Milano, dopo la parentesi a Venezia, Ignazio avrà voglia di chiarire molto di quello che è successo questa estate, quando si definiva, a detta di alcune signorine, single ed era disponibile a flirtare…