Adua del Vesco e Massimiliano Morra: cosa è successo davvero tra di loro? Gli attori tacciono

Adua del Vesco e Massimiliano Morra, a detta di Signorini, non sapevano che entrambi sarebbero entrati nella casa, lo avrebbero scoperto solo all’ultimo momento. Davvero bizzarro questo mondo dei vip, da mesi si conoscono i nomi di chi avrebbe fatto parte del cast del Grande Fratello VIP 5 eppure ieri sembravano tutti cadere dal pero, come se neppure si conoscessero per fama ( il che non depone moltissimo a loro favore, essendo appunto dei vip). Pare che Adua, una volta saputo che in casa ci sarebbe stato il suo ex Massimiliano Morra, abbia chiesto ad Alfonso Signorini di non partecipare perchè tra lei e l’attore, la storia sarebbe finita molto male. Alla fine però entrambi sono entrati nella casa e hanno avuto, già nella prima puntata, una faccia a faccia molto interessante.

A uscirne benissimo è stata Adua che ha mantenuto un contegno davvero lodevole, purtroppo però, per i più ficcanaso, non ci sono state molte soddisfazioni, in quanto i due, hanno detto ben poco della fine della storia.

CHE COSA E’ SUCCESSO DAVVERO TRA ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA?

Anche se per Signorini la questione temporale non era molto chiara, eppure dirige Chi, dovrebbe riuscire a fare bene due conti, Adua e Massimiliano non si sono lasciati perchè l’attore temeva il confronto con il suo ex Gabriel Garko, perchè il bel torinese, non era neppure entrato nella vita della siciliana. Adua e Massimiliano Morra, sono stati insieme nel 2014 circa, mentre l’attrice e Gabriel Garko, si sono messi insieme, successivamente, forse intorno al 2017.

Compreso quindi che non si tratta di una rivalità amorosa, passiamo a quello che i due si sono detti. Massimiliano Morra ha parlato di una grande gelosia, di tanti errori fatti; poi c’è stata anche la lite con Francesco Testi, sempre per gelosia. Adua ci ha tenuto a precisare che tra lei e l’altro attore non è successo assolutamente nulla. E’ evidente quindi che Morra avesse reso la vita di Adua impossibile. L’attrice però ha precisato che quello non è il luogo per parlare degli affari loro, le cose accadute, resteranno riservate.

Ma ben sappiamo che dopo qualche giorno i concorrenti dimenticano di essere spiati h24 e forse, qualcosa, uno dei due, rivelerà!

“Io non sono venuta per vivere il passato, però sai benissimo quello che è successo. – ha detto nella prima puntata del Grande Fratello VIP 5 Adua del Vesco – A me non fai nè caldo, nè freddo, mi sei indifferente. Tu mi hai fatto tanto male, anche dal punto di vista dell’amicizia.”