Marco Bacini a cena con Federica Panicucci esplode contro gli haters

Una cena nel bellissimo Baglioni Hotel di Venezia e Marco Bacini è ovviamente con Federica Panicucci. Una foto postata sul suo profilo social e poco dopo gli haters hanno dato inizio ai soliti commenti ma ancora una volta Bacini non ha retto e ha risposto a tutti. Difeso da tutti quelli che notano sempre la sua educazione ma intanto così non fa altro che alimentare gli odiatori. Hanno ormai capito che Marco Bacini cade nelle provocazioni e ne approfittano, si divertono così. “Noi siamo già pronti per la cena” ha commentato l’imprenditore che sta per portare all’altare Federica Panicucci. La didascalia è lunga, Marco racconta dell’Hotel Luna, il più antico di Venezia. Si sofferma sul lato positivo di questo periodo, quello di potere riscoprire la bellezza dell’Italia. Abituati a viaggiare spesso all’estero Marco Bacini e Federica Panicucci s stanno godendo altro.

MARCO BACINI CONTINUA A RISPONDERE AGLI HATERS

Nessun commento sulla sua fidanzata, gli haters sono tutti per lui e il primo parte con “Che scarpe da tamarro”. Immediata la replica di Bacini: “Lei è un dilettante privo di fantasia persino come hater, figuriamoci nella vita. Metta la testa sui libri e oggi non si distragga in aula visto che hanno riaperto le scuole e immagino che dovrà finire ancora le elementari”. Perché rispondere?

E’ solo l’inizio, arriva un altro commento: “Hai messo un naso finto per il carnevale di Venezia” e la risposta: “Dare importanza a chi ha più bisogno è la mia buona azione quotidiana”. Quindi si diverte anche lui nel botta e risposta? C’è poi chi lo accusa di fare troppe lampade ma ancora una volta Bacini è presente: “Ha ragione, il fatto che lei veda un centro abbronzante denota la necessità di una visita da uno specialistica. E anche bravo”. Il fidanzato di Federica Panicucci riuscirà prima o poi a far finta di niente o troverà un altro modo per troncare gli haters?