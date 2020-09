A Pomeriggio 5 Simona: “Sono l’amante del fidanzato di Viola Valentino e lei lo sa”

Si parla di triangoli amorosi nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 17 settembre 2020! Qualche giorno fa Viola Valentino nello studio di Barbara d’Urso aveva raccontato di aver scoperto che il suo fidanzato, Francesco Mango, ha un’altra. Ma oggi arriva il clamoroso scoop: la donna di cui parlava la Valentino, non sarebbe la vera amante di Mango ma solo una donna con la quale avrebbe fatto una finta paparazzata. Ma Mango una amante vera ce l’avrebbe. E questa signora, Simona, oggi si è presentata nello studio di Canale 5 dopo aver chiesto a Barbara di poter dire la sua! La signora in questione ha molto da dire e ha raccontato che da un anno e mezzo è l’amante di Francesco. “Viola sa tutto, ho le chat e le prove che lo dimostrano, io sono qui perchè ho visto quelle foto con l’altra e non ci credo, voglio dire quello che succede tra me e Francesco” spiega la signora. Barbara d’Urso conferma che tutto quello che sta raccontando questa signora è reale, perchè ci sono delle chat e dei messaggi che lei ha letto.

FRANCESCO MANGO E VIOLA VALENTINO: TRIANGOLI D’AMORE A POMERIGGIO 5

La d’Urso conferma che nelle chat che anche lei ha visto ci sono i messaggi di Francesco che chiede a questa signora di diventare sua moglie. “Io ci ho creduto anche se la situazione non era semplice perchè mi diceva che nel privato Viola era come una madre, che non c’era nulla tra di loro e io ci ho creduto” ha spiegato l’amante di Mango in tv. La d’Urso conferma di aver letto anche dei messaggi con Viola che quindi, avrebbe detto delle bugie.

Ivan Cattaneo ha voluto anche precisare che la conoscenza con la ragazza che viene mostrata sui giornali, che sarebbe la sua nuova amante, in realtà sarebbe una donna con la quale si erano messi d’accordo. Cattaneo ha spiegato che probabilmente non solo Mango ma anche Viola era d’accordo con questa finta paparazzata. Conferma la cosa anche Alessi: “che le foto siano finte si vede benissimo, sono scattate da due metri di distanza“.

Non solo, Cattaneo ha anche aggiunto: “Francesco mi scriveva su Facebook, faceva la corte anche a me…”.